Milli Savunma Bakanlığı'ndan 18 Mart'a özel klip

Milli Savunma Bakanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından anlamlı bir klip paylaştı. "Her şey vatan için" mesajıyla başlayan paylaşım, Mehmetçiğe ve vatanı için canını feda eden tüm şehitlere duyulan derin minneti bir kez daha gözler önüne serdi. O duygu dolu klibi görüntülü haberimizde izleyebilirsiniz.

"Ona Mehmetçik derler": Bakanlıktan yürek yakan sözler

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan kliple birlikte paylaşılan mesajda Mehmetçik şu sözlerle anlatıldı: "Bir annenin dudaklarından dökülen dua, bir babanın göğsünde sakladığı gurur, bir çocuğun kalbinde büyüttüğü kahramandır o." Kar, fırtına ve boranın onu asla durduramayacağı vurgulanan mesajda Mehmetçiğin kefeninin bayrak, yastığının koca bir taş olduğu ifade edildi.

Çanakkale ruhu: Şehadete sevda, vatana bağlılık

Paylaşımda Çanakkale ve Sakarya destanlarına da yer verildi. "Çanakkale'de sel olur, Sakarya'da şan" ifadesiyle tarihin iki büyük zaferine atıfta bulunulan mesajda düşman karşısında dimdik duran, ölümden korkmayan ve şehadeti seven Mehmetçiğin Türk milletinin iradesiyle bütünleştiği vurgulandı.

Şehitlere ve gazilere minnet: "Aziz ruhlarınız şad olsun"

Bakanlık mesajında Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlar başta olmak üzere vatanı için canını ortaya koyan tüm şehitler ve ebediyete göç eden gaziler minnet ve rahmetle anıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Milli Mücadele kahramanlarına da saygıyla atıfta bulunulan mesaj şu sözlerle tamamlandı: "Aziz ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun."

18 Mart: Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

18 Mart 1915'te Türk topçusunun İtilaf Devletleri donanmasını Çanakkale Boğazı'nda büyük bir yenilgiye uğrattığı bu tarihi gün, her yıl Şehitleri Anma Günü olarak tüm yurtta törenlerle anılmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu anlamlı paylaşımı, 110 yıl önce yazılan destanın milletin hafızasındaki yerini bir kez daha tazeledi.