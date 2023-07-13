Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası kasıp kavuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı, ülke genelinde beklenen yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin bilgiler verdi. Yurt genelinde bugün ve yarın yağış beklenmediğini dile getiren Budak, cumartesi ve pazar günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış geçişleri görüleceğini aktardı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini vurgulayarak, "Batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde, iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyreden bir hava sıcaklığı söz konusu" dedi.

Vatandaşlara sıcaklıklara karşı uyarılarda bulunan Budak, "Özellikle saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışığının dik geldiği saatlerde hasta, çocuk ve yaşlılarımızın sokağa çıkmaması konusunda tavsiyede bulunmak isteriz" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği bölgelerde 3 gün boyunca yağış beklenmediğini söyleyen uzman, "Deprem bölgesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava sıcaklığı söz konusu" ifadelerini kullandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de üç gün boyunca yağış beklenmediğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Ankara'da mevsim normalleri üzerinde seyreden bir hava sıcaklığı söz konusu. Cuma günü 35, cumartesi ve pazar günü de 33 derece civarında bir hava sıcaklığı bekliyoruz. İzmir yarın 39 derece, cumartesi ve pazar günü 37 derece civarında hava sıcaklığı seyredecek. İstanbul'da hava sıcaklığı cuma günü 35 derece olacak. cumartesi ve pazar günü de 33 derece civarında seyreden bir hava sıcaklığı olacak."

Tatil bölgelerindeki hava durumuna ilişkin de konuşan Budak, "Antalya'da 44 derece civarında bir hava sıcaklığı bekliyoruz, üç gün yağış yok. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sıcaklığı en yoğun hissedecek olan bölgelerimiz Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi" cümlelerine yer verdi.

Görülen sıcaklıkların her yaz yaşanan standart hava durumu olduğunu söyleyerek, "Sıcak hava dalgasının etkisi altındayız. Her yaz mevsiminde mevsim normalleri üzerinde seyreden bu hava sıcaklığını görüyoruz" dedi.