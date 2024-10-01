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Mete Sohtaoğlu'dan İsrail'in Şam saldırısıyla ilgili çarpıcı detaylar: Rusya, İran'ı Suriye'den çıkarmak istiyor
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Mete Sohtaoğlu'dan İsrail'in Şam saldırısıyla ilgili çarpıcı detaylar: Rusya, İran'ı Suriye'den çıkarmak istiyor

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024, 09:09 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 09:10

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mete Sohtaoğlu, A Haber canlı yayınında İsrail’in Şam’ı vurmasıyla ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı. Sohtaoğlu, "Bu arabanın vurulduğu yer İran Büyükelçiliğinin çok daha yakınında bir bölge. İlginçtir ama muhtemelen Sefa Ahmed isimli sunucunun İranlı bir yetkiliyle arabada olduğu ve aracın içerisindeki korumayla birlikte öldürüldüklerine dair bir bilgi var. Ahmed, yanındaki İran Devrim Muhafızları personeliyle aynı araçta olduğu için hayatını kaybetti. Şam bu konuyla ilgili hiçbir detay vermiyor. Ben açık söyleyeyim Rusya, İran'ı Suriye'den çıkarmak istiyor." ifadelerini kullandı

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