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Mersin’in Erdemli ilçesinde evde patlayan tüp yangına neden oldu: 1 ölü
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Mersin'in Erdemli ilçesinde evde patlayan tüp yangına neden oldu: 1 ölü

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2025 09:17

Mersin'in Erdemli ilçesinde evdeki tüpün patlaması sonucu çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi 225. Cadde'deki bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Ö.'nün yaşadığı evde ısınmak için kullanılan tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası yapılan incelemede A.Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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