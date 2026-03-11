CANLI YAYIN
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 'ihaleye fesat' ve 'rüşvet' operasyonu
Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2026 10:00
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen bazı görevliler hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri belediye binasında arama yapıyor.
