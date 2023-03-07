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Merdan Yanardağ'dan "Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet falan olmayacak"! Akşener'e dün hakaret bugün övgü

Merdan Yanardağ'dan "Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet falan olmayacak"! Akşener'e dün hakaret bugün övgü
07.03.2023 21:43

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6'lı koalisyondaki binbir kaos ve çekişmenin gölgesinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. CHP liderinin adaylığını değerlendiren TELE 1'in 'mangır' lakaplı Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet falan olmayacak, hayat bayram da olmayacak Türkiye’nin sorunları devam edecek" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan ayrılması sonrasında oldukça sert ifadeler kullanan Yanardağ, İYİ Parti'nin yeniden masaya dönmesine ilişkin ise, "Akşener dönmekle iyi yaptı" diye konuştu. Başkan Erdoğan'ı ve AK Parti'yi 'dinci, gerici, faşizan bir diktatörlük' sözleriyle tanımlayan Yanardağ, "Türkiye normale dönecek, totaliter rejim tehdidini yenilgiye uğratmış olacak" ifadelerini kullandı.

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