Meral Akşener’den HDP üzerinden 6'lı masaya gönderme: Size hayatta başarılar

Seçim hezimetinin ardından 8'li koalisyonun büyük ortakları birbirlerine girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özellikle Ekrem İmamoğlu'na karşı savaş verirken, İYİ Parti'de ise Akşener sorumlu tutularak istifalar peşi sıra geldi. Seçimlerin ardından sessizliğe gömülen Meral Akşener bugün Kurutayda sessizliğini bozdu. Parti içinde kendisini eleştirenlere sert sözlerle yüklenen Meral Akşener, "Saygısızlar" diye bağırdı. CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullandı. 6'lı masaya ithafen konuşan Akşener, "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." ifadelerini kullandı