CHP - İYİ Parti hattında sular durulmuyor. Meral Akşener, partisine 'kurumsal operasyon çekmekle' suçladığı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu. Akşener, "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez" sözleriyle İmamoğlu portresi çizdi. Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, şu sıralar CHP koltuğuna vesayet kurmakla meşgul. Daha öncesinde de Cumhurbaşkanı adayı olmak için türlü hamlelerde bulunmuş, ancak umduğunu bulamayınca rotayı tekrar İBB'ye kırmıştı. Bu duruma dikkat çeken Akşener, "İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı" sözleriyle İstanbul'un İmamoğlu'nun umrunda olmadığını ifade etti.