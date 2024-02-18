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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024, 16:12 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024, 16:12

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'dan CHP-DEM 'kent uzlaşısı'na: Kandil işaret ediyor anketlerde öndeyiz ne yapacaklarını şaşırdılar

31 Mart yerel seçimlerinde CHP-DEM hattındaki pazarlık ve yapılan ‘Esenyurt’ açıklaması hakkında konuşan Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, adaylığının Kandil’i rahatsız ettiğini ve bu yüzden de ittifakı dağdakilerin istediğini söyledi. Öte yandan CHP kanadının anketlerdeki durumun vahametiyle hareket ettiklerini ifade eden Kurum, Anketlerde de geriye düşmesi sebebiyle kimle nasıl ittifak içerisinde olurumun derdiyle dertlenerek ama kent uzlaşısı ama şehir uzlaşısı gibi farklı farklı gündemler getirerek bir çıkış arayışı içerisinde” dedi.

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