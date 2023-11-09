CHP'de kurultay bitti... 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona erdi, Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel genel başkan seçildi. Kurultay sonrası tansiyon ise hiç düşmedi. 'Değişimci'ler Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini yerden yere vurdu, Kılıçdaroğlu ise kurultay gecesi Ekrem İmamoğlu tarafından nasıl hançerlendiğini anlattı.



KURULTAY GECESİ DE 'HANÇERLENDİ'

Bay Bay Kemal, ilk tur sonrası adaylıktan çekilmeyi kararlaştırdığını, bunu da kurultayın divan başkan Ekrem İmamoğlu'na bildirdiğini söyledi. İmamoğlu ise bu kararı kendi güdümünde olan 'ekremciedit' hesabıyla jet hızıyla servis edip "Ben söyledim çekildi" algısı yaptı. Kılıçdaroğlu bu durumun çok ağrına gittiğini söyledi.

Öte yandan kurultay günü 6'lı masa ve aday olduğu süreçte yaşananlara ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "İş cumhurbaşkanı adaylığına gelince masadan kalkıp oturmalar oldu. Sırtımdaki hançerlerle seçime girdim" diyerek İYİ Parti ve Meral Akşener'i hedef almıştı.







"DEĞİŞİM HAVARİSİ KESİLDİLER"

İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugünkü grup toplantısında hem Kılıçdaroğlu'nun 'hançerlendik' sözlerine hem de CHP'de değişime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



CHP kadrolarını hedef alan Akşener, "Ne ilginçtir ki; 2023 seçimlerinde Türkiye'yi değiştirmek için gösterdiğimiz çaba karşısında bizi oyunbozanlık ve hainlikle suçlayanlar, parti içi hesaplarını Türkiye'nin önüne koyanlar, hafta sonu itibariyle değişim havarisi oluverdiler. Eskiden Gırgır diye bir dergi vardı. Orada 'bir güldüm, bir güldüm' şeklinde bir şey vardı. Ben de bir güldüm, bir güldüm, bir güldüm. Hem Saraçhane'de, hem ayın 3'ünde… Hakkımda söylenmeyen kalmadı. Allah'ım sen ne büyüksün. Her şeyi yaşarken gösteriyorsun. Ahirete hiçbir şey kalmıyor" ifadelerini kullandı.





CHP'deki kurultay süreci boyunca İYİ Parti ve diğer sağ partilerin hakaretlere maruz kaldığını dile getiren Akşener şöyle konuştu;



Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktık diye bize demediğini bırakmayanlar yeni genel başkan Özgür Özel'in en büyük 'fan'ları oldu. Ben vatan haini, her şeyi bozan…

Yahu hani Kılıçdaroğlu size göre yüzde 60'la kazanıyordu, hani kola kutusunu koysanız kazanıyordu. İnanamadım. İki rekat şükür namazı kıldım. Kral öldü, ama 2023'e damga vuran o garip anlayış aynen yerinde duruyor.



Tüm kurultay süreci boyunca, Türk sağına ve bizlere bol miktarda hakaret edildi. Hançer edebiyatları, İYİ Parti eleştirileri havalarda uçuştu.





KILIÇDAROĞLU'NA HANÇER YANITI

Sayın Kılıçdaroğlu hançerden bahsetti. Eğer o ben isem, ben hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım. Ben hak ettiği takdirde hançeri, kalbine vururum. Arkadan işim yoktur. Ben kul hakkından çok korkarım. Gücün getirdiği kul hakkından çok korkarım.

Ölümüne bir şeyi isteyip çevreyi görmüyorsan elbette hançerlenirsin. O hançerlerin sahiplerini karşında bulursun. Ben kimseyi hançerlemem. Bana öğretilen, yüze karşı açık konuşmak ve gereğini yapmaktır.



6 kişinin içinde net bir şekilde konuşmuş şahısım. Karşılığında ölmüş anama sövüldü. Ben olmadığıma göre hançerler kimin? Benim sırtımda hançer yok. Elini kaldıranın elini kırarım.





İTTİFAK MİTTİFAK YOK!

Meral Akşener'in gündeminde CHP kurultayında devrik Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni genel başkan Özgür Özel'in terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam göndermesi de vardı.



"Herkeslere selamlar gitti, biz hariç. Zaten sadece o, yan yana gelmenin bundan sonra zor olduğunun işaretidir" diyen Akşener şu değerlendirmeleri yaptı;

Bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız. Siz isteseniz bile ben olmam. Kişisel ikbal siyasetini de, ittifak diye paketlenen menfaat ilişkilerini de tek tek yıkacağız.





Akşener bu sözlerle bir kez daha seçimlere müstakil gireceklerini vurguladı, İYİ Parti açısından değişen hiçbir şey olmadığını belirterek 'ittifak' söylentilerine noktayı koydu.