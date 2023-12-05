Melike Şahin'den CHP'li İBB'ye 'konser' tepkisi: Ben resmen hedef tahtasına konuldum

Göreve geldiği ilk günden itibaren İstanbul'u her alanda hizmetsizliğe mahkum eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son olarak öğretmenlere karşı büyük bir skandala imza attı. İBB'nin öğretmenler gününe özel düzenlediği Melike Şahin konseri, seyirciler alana alınmaya başladıktan bir süre sonra iptal edildi. Konuyla ilgili CHP'li yönetim kendi beceriksizliğini örtmek ve tepkilerden kaçmak için Melike Şahin'in konsere çıkmadığını iddia etti. Şahin, son yaptığı açıklamada, "Sahnenin sağında ve solundaki led ekranlar, hoparlörler, enstrümanlar, rüzgar vurduğu zaman bunların uçtuğu ve hepsinin sallandığı ve can güvenliğinin olmadığı bir durum vardı. Ben resmen hedef tahtasına konuldum. İsmim böyle bir skandalla anıldığı için çok kötü hissediyorum." dedi.