[VİDEO] Nevşehir'de karbonmonoksit faciası: 3 ölü

Nevşehir'de karbonmonoksit faciası: 3 ölü
Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 14:17 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 14:20
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden anne, baba ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti.