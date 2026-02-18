Büyükçekmece'de İETT otobüsü kaza yaptı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıBüyükçekmece'de İETT otobüsü kaza yaptıBüyükçekmece'de İETT otobüsü kaza yaptıGiriş Tarihi: 18 Şubat 2026 15:12 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Büyükçekmece'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.Bunlar da Var 00:45İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü 17.02.2026Salı 00:43Başkan Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'e Togg hediye etti 17.02.2026Salı 01:12İzmir’de sağanak sonrası 'Venedik' manzarası: Alsancak su altında kaldı 17.02.2026Salı 00:09Ankara Çankaya'da TIR'ın altında kalan kadın öldü 17.02.2026SalıCANLI YAYIN