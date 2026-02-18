Terörsüz Türkiye raporu kabul edildi

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıTerörsüz Türkiye raporu kabul edildiTerörsüz Türkiye raporu kabul edildiGiriş Tarihi: 18 Şubat 2026 14:10 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 14:13 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Meclis bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı "Terörsüz Türkiye" raporu, 21. toplantıda 47 kabul oyuyla onaylanarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu.Bunlar da Var 00:45İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü 17.02.2026Salı 00:43Başkan Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'e Togg hediye etti 17.02.2026Salı 01:12İzmir’de sağanak sonrası 'Venedik' manzarası: Alsancak su altında kaldı 17.02.2026Salı 00:09Ankara Çankaya'da TIR'ın altında kalan kadın öldü 17.02.2026SalıCANLI YAYIN