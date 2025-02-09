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MASAK raporuna yansıyan 25 milyon liralık para hareketliliğine operasyon: 10 tutuklama
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MASAK raporuna yansıyan 25 milyon liralık para hareketliliğine operasyon: 10 tutuklama

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 08:33 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 08:33

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para nakline aracılık eden ve alınan, MASAK raporunda yaklaşık 25 milyon işlem hacmi olduğu anlaşılan şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli Van, Bingöl, İzmir, Adana ve Erzurum’da eş zamanlı operasyonlar yapılarak 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10’u tutuklandı. 5 savcılık talimatıyla, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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