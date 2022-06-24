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Marmaris'te orman yangını çalışmaları sürüyor

Marmaris'te orman yangını çalışmaları sürüyor
24.06.2022 00:18 - Son Güncelleme: 24.06.2022 00:23

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.A isimli şahıstan sabotaj itirafı geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "S.A. isimli şahıs kendisi itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını ve kendini de öldürmek istediği söyledi. Olay anında da alkollüymüş" ifadelerini kullandı. Öte yandan ciğerlerimizi yakan vatan haini S.A'nın 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangını çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi.

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