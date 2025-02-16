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Mardin’de iki aile arasındaki 28 yıllık husumet barışla son buldu
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Mardin’de iki aile arasındaki 28 yıllık husumet barışla son buldu

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 14:58 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 14:58

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde Yılmaz ve Gündüz aileleri arasındaki 28 yıllık husumet barışla son buldu. Mazıdağı’nın Yücebağ ve Çınar ilçesinin Bağacık köylerinden Yılmaz ve Gündüz aileleri arasında 28 yıl önce başlayan husumet, bölgenin kanaat önderlerinin araya girmesiyle sona erdi. 1997 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimi ile barışla sonuçlandı. Mazıdağı ilçesinde düzenlenen barış merasimine çok sayıda din adamı, kanaat önderleri ve taraflar katıldı.

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