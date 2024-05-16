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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024, 08:59 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024, 08:59

Maltepe'de Alzheimer hastası yaşlı adam bir binanın bodrum katındaki kuyuda ölü bulundu

Maltepe'de alzheimer hastası yaşlı adam 4 katlı binanın bodrum katındaki su kuyusunda ölü bulundu. Olay, Maltepe Cevizli Mahallesi Bağımsızlık Caddesi üzerinde yaşandı. Binanın bodrum katından gelen kötü koku üzerine bina sakinleri bodrum katındaki su kuyusuna indi. Kuyunun kapağının açılmasıyla su dolu kuyunun içinde yaklaşık 5 gündür alzheimer hastası Mustafa Kal'ın (70) bedeniyle karşılaşan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve Maltepe Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaşlı adamın cesedinin kuyudan çıkarılması için ekipler tahliye çalışması başlattı. Suyun tahliyesinin ardından kuyudan çıkarılan yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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