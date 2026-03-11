Konya'da servis aracı ile belediye otobüsü çarpıştı: 20 yaralı

Konya'nın Karatay ilçesinde sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkan servis aracı, belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis midibüsü kontrolden çıkarak müstakil bir evin bahçe duvarını yıktı. Kazada aralarında öğrencilerin de bulunduğu 20 kişi yaralandı. Kaza anına ilişkin görüntüleri haberimizde izleyebilirsiniz.

Kavşakta Feci Çarpışma

Kaza, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak ile Avnidede Sokak kesişiminde meydana geldi. 42 C 0727 plakalı servis aracı tali yoldan çıkarak Hanefi Sokak üzerinde ilerleyen belediye otobüsüyle şiddetli şekilde çarpıştı.

Servis Midibüsü Bahçe Duvarını Yıktı

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan servis midibüsü, yolun kenarındaki müstakil bir evin bahçe duvarını yıkarak durabildi. Kaza yeri, araçların aldığı ağır hasar ve yıkılan duvarla adeta savaş alanına döndü. O çarpıcı kaza görüntülerini haberimizin videosundan izleyebilirsiniz.

20 Yaralı: Aralarında Öğrenciler de Var

Kazada servis aracı ve belediye otobüsünde bulunan aralarında öğrencilerin de yer aldığı 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların Durumu İyi

Hastanelere kaldırılan 20 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunan yaralı bulunmadığı bildirildi. Tedavileri süren yaralıların kısa sürede taburcu edilmesi bekleniyor.

Tahkikat Sürüyor

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. Servis aracının tali yoldan çıkarken gerekli önlemleri alıp almadığı ve kavşaktaki trafik düzenlemesi mercek altına alındı. Soruşturmanın sonuçları merakla bekleniyor.