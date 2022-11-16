Maçoğlu Elektrik açıklaması izle ⚡ Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'ndan 'elektrik' itirafı: Kaçak kullanıyoruz

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu CHP'nin yayın organı Halk TV'de akılalmaz bir itirafta bulundu.

'Komünist Başkan' olarak tanıtılan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu elektrik fatularını ödemediklerini ve kaçak kullandıklarını söyledi.

FATİH METMET MAÇOĞLU İTİRAF ETTİ: ELEKTRİK FATURALARINI KAÇAK KULLANIYORUZ

Halk TV'deki yayında elektrik faturalarından dert yanan ve faturaları ödemediklerini söyleyen Maçoğlu bazı yerlerde elektrikleri kaçak kullandıklarını itiraf etti.



Fotoğraf: Fatih Mehmet Maçoğlu

Sunucu Şule Aydın'ın 'Ödemiyorsunuz, kaçak kullanıyorsunuz yani' sözlerine Maçoğlu 'Evet' yanıtını verdi.

KARDEŞİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi Soner Maçoğlu geçtiğimiz yıl uyuşturucu ticaretinden tutuklanmıştı.

2021'in Şubat ayında Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonunda Çamlık Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Polis, bu sabah, operasyon için harekete geçti.

Evden çıkan Barış A. (21) ve Ahmet B. (22) gözaltına alındı. İkilinin üzerinde 0.66 gram metamfetamin bulundu. Daha sonra eve giren ekipler, yapılan aramada 4.71 gram metamfetamin, 25,48 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirdi.

MAÇOĞLU'NUN KARDEŞİ YAKALANDI

Evde, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi Soner Maçoğlu ile Ummuhan A. yakalanarak, gözaltına aldı.





Gözaltına alınan 4 şüpheliden Barış A. ve Ahmet B. polisteki ifadelerinin ardından haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılıp, serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

'Güveni kötüyü kullanma' suçundan hakkında arama kaydı olduğu ortaya çıkan Ummuhan A., 'içmek için uyuşturucu madde satın almak ile bulundurmak' suçundan, Soner Maçoğlu ise 'uyuşturucu ticari yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Maçoğlu tutuklandı, Ummuhan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.