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Lütfü Savaş’tan yeni kurultay çağrısı! İmamoğlu’nu diplomadan vurdu
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Lütfü Savaş'tan "yeni kurultay" çağrısı! İmamoğlu'nu diplomadan vurdu

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2025 09:33

CHP kurultayındaki şaibe CHP'liyi CHP'liye kırdırdı. Lütfü Savaş, Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu. Savaş, "Kurultayda Kılıçdaroğlu'na verilen oyların geçersiz sayılması için üzeri çizildi" iddiasını gündeme getirip "Kimler bu şaibeyi yaptıysa partiden temizlensin" dedi. Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diplomasına değinen Savaş, "6 yıldır "cumhurbaşkanı adayı olacağım" diyor. Sen daha ÖSYM'yi kazanamamışsın. Benim karşımda konuşamazsın" ifadelerini kullandı. Savaş, İmamoğlu ve Yavaş arasında husumet olduğunu belirtip kendisine küfreden İBB trollerinin Yavaş'ı da aşağıya çektiğini dile getirdi.

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