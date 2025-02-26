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Başkan Erdoğan 71 yaşında!
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Başkan Erdoğan 71 yaşında!

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2025 09:44

Türkiye ve dünya siyasetine damga vuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün 71. doğum günü. 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğan Başkan Erdoğan, birçok kez vesayet odaklarının saldırılarına maruz kaldı ancak milletin verdiği destekle girdiği her seçimden güçlenerek çıktı. Küresel çetelerin oyunlarını bozan, Türkiye'ye çağ atlatan projelerle millete hizmet davasına ömrünü adayan Başkan Erdoğan siyasetteki mücadelesi, liderlik vizyonu ve millete duyduğu sarsılmaz bağlılığıyla Türkiye'yi her alanda ileriye taşıdı. Güçlü ve bağımsız bir ülke inşa etme yolunda kararlılıkla ilerleyen Erdoğan demokrasiye olan inancı, vatan sevgisi ve hizmet aşkıyla, halkın iradesini daima en ön planda tutarak, Türkiye'yi küresel arenada daha güçlü bir konuma taşımaya devam ediyor.

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