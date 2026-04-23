Londra'da tarihi imza: NATO müttefikleri stratejik ortaklığı pekiştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da mevkidaşı Yvette Cooper ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyacak olan Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi'ni imzalayarak ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlattı.

Savunma ve Güvenlikte Tam Mutabakat

İmzalanan belgeyle birlikte iki NATO müttefiki ülke, küresel risklere karşı ortak hareket etme iradesini beyan etti. Terörizmle ve organize suçlarla mücadelede iş birliğinin artırılması hedeflenirken; savunma sanayii yeteneklerinin geliştirilmesi ve Avrupa-Atlantik güvenliğinin korunması konularında eş güdümün güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Ekonomi ve Teknoloji Odaklı Gelecek

Belge, sadece güvenlik değil, ekonomi ve teknoloji alanında da somut adımlar içeriyor. Devam eden Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması niyetinin teyit edildiği görüşmelerde; iklim değişikliği, enerji güvenliği, bilim ve inovasyon alanlarında da ortaklıkların geliştirilmesi amaçlanıyor.