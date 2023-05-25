Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'nin sahibinden çarşaflı kadınlara sözlü saldırı!

Son dakika haberşi! Üsküdar Kuzguncuk'taki Asude Çay Evi'nin işletmecisi Murat A. çay bahçesinde oturan çarşaflı kadınları kovdu. Murat A., olayın ardından polis ekipleri tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan gözaltına alındı. Sosyal medyadan açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Tanık beyanları ve emniyetimizin ilk saptamaları neticesinde; toplumun tüm kesimleri, özellikle kadınlar özgürce oturamayacaksa, biz verdiğimiz izinleri ve tüm alan kullanımlarını iptal ederiz. Ettik!" dedi.