Kutsal değerlere sistematik saldırı! Seccade üzerinde ayakkabılı ikinci kare: İlkinde 'görmedim' diyen Kılıçdaroğlu buna ne diyecek?

Daha önce başörtüsüne 'bez parçası' tanımlaması yapan son dönemde de helalleşme turlarına çıkan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı iftar programı sonrası seccade üzerinde ayakkabı ile poz verdi.





Bu durum büyük tepki çekerken önce CHP'den sonra da Kılıçdaroğlu'ndan "Yoğunduk" ve "Göremedim" şeklinde akla ziyan savunmalar geldi.

Öte yandan seccadeyi ayaklar altına alarak tepkileri üzerine toplayan Kılıçdaroğlu, koalisyon ortağı Saadet Partisi'nin eliyle kendisini aklamaya çalıştı. Saadet Partisi iftarında konuşan Kılıçdaroğlu, 'seccadeye basma' rezaletini perdelemek için "Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" sözlerini sarf etti.



KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERİN MÜSLÜMANLIĞINI SORGULADI

Kılıçdaroğlu'nun "Siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" diyerek kendisini eleştiren vatandaşları 'samimiyetten uzak Müslüman' olarak damgalaması da büyük tepki çekti.









SECCADE ÜZERİNDE İKİNCİ KARE!

Tüm bu yaşanan gelişmelerin etkisi sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde poz verdiği bir başka görüntü daha ortaya çıktı.

İlkinde 'görmedim' bahanesine sığınan Kılıçdaroğlu'nun ikinci kare için yapacağı yorum merak konusu oldu. Kutsal değerlere CHP eliyle yapılan sistematik saldırı ise büyük tepki çekti.

Takvim.com.tr seccadenin ayaklar altına alındığı ikinci karenin detaylarına ulaştı.



REZALETTE İKİNCİ PERDE! İKİSİ DE AYAKKABILARIYLA SECCADE ÜZERİNDE

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Platformu tarafından düzenlenen İftar Buluşması'nda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar ile bir araya geldi.





Acar ,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yarının Türkiye'si için dünden daha çok çalışacağız 13. Cumhurbaşkanının halkın cumhurbaşkanı olması için çalışacağız" ifadesini kullandı.



Söz konusu karede hem Kılıçdaroğlu'nun hem de CHP'li Ali Acar'ın seccade üzerinde ayakkabı ile poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.

KILIÇDAROĞLU'NA BİR ŞEY DİYEMEDİ! O İSİMLERE SALDIRDI

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar'ın sosyal medya hesabından kırparak da paylaştığı görüntüler CHP yandaşlarını da tutuşturdu.



Fondaş Özlem Gürses, ayakkabı ile seccadeye basan Kılıçdaroğlu'nu görmezden gelerek, İstanbul 2.Bölge CHP Milletvekili Aday Adayı Ali Acar ve ilk fotoğrafın kahramanlarından CHP Düzce Milletvekili Aday Adayı Azade Ay'a yüklendi.

"KİM ÇEKTİ BUNLARI? VEBAL SİZE KALIR!"

Özlem Gürses Twitter hesabından "Ali Bey ve Azade Ay hanım, bu fotoğrafları kim çekti ve size hangi yöntemle gönderdi ? Buna yanıt vermediğiniz sürece bu olayda vebal size kalır… kim çekti bu fotoğrafları?" dedi.