Küçükçekmece'de feci son: İş makinesinin altında kalıp öldü

Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 18:27

Caddeden Mahmutbey istikametine doğru seyir halinde olan Hasan Ç. idaresindeki, üzerinde dev bir iş makinesi yükü bulunan çekici, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Hasarı Kontrol Etmek İsterken Canından Oldu

Savrulan çekici, yol kenarındaki kaldırıma ve duvarlara çarparak durabildi. Kazanın ardından aracında oluşan hasarı kontrol etmek ve durumu incelemek amacıyla direksiyon başından inen sürücü Hasan Ç., çekicinin dorsesinde bulunan tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin bir anda üzerine devrilmesiyle altında kaldı.

İtfaiye Çıkardı Ama Kurtarılamadı

Çevredeki diğer sürücülerin ve vatandaşların büyük bir panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan jandarma ve itfaiye ekipleri, iş makinesini kaldırmak ve sürücüyü kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu dev yükün altından çıkarılan sürücü Hasan Ç.'nin, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz sürücünün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.