CHP'nin A Takımı açıklandı! İşte Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi!
Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesi açıklandı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK listesi.
Yeni İdari Kadro Kamuoyuna İlan Edildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkezinde, mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleşen görev iadesinin ardından yeni yönetim şeması resmiyet kazandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde görev yapacak olan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin tam listesi, yeni dönemde Parti Sözcülüğü görevini üstlenen Müslim Sarı tarafından basına ve kamuoyuna bildirildi.
İşte CHP'nin Yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Tam Listesi
Yapılan resmi açıklamaya göre, CHP'nin yeni idari kadrosu ve üstlenecekleri sorumluluk alanları şu isimlerden oluştu:
Kemal Kılıçdaroğlu – Genel Başkan
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter
Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman
Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Hakan Uyanık – AR-GE ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
4 Kritik Birim Doğrudan Genel Başkana Bağlandı
Açıklanan yeni idari yapıda bazı stratejik alanlarda doğrudan genel başkanlık makamına bağlı çalışma modeli uygulanacağı teyit edildi. Bu doğrultuda; Ekonomi, Dış Politika, Hukuk ve Seçim İşleri birimlerinde sorumlu birer genel başkan yardımcısı atanmadı. Belirtilen bu dört kritik birimin doğrudan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı olarak faaliyet göstereceği ve çalışmalarını süreç içerisinde oluşturulacak özel danışma kurulları aracılığıyla yürüteceği bildirildi.