CHP'nin A Takımı açıklandı! İşte Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi!

Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 16:30 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 17:23

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası göreve dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından açıklandı.

Yeni İdari Kadro Kamuoyuna İlan Edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkezinde, mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleşen görev iadesinin ardından yeni yönetim şeması resmiyet kazandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde görev yapacak olan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin tam listesi, yeni dönemde Parti Sözcülüğü görevini üstlenen Müslim Sarı tarafından basına ve kamuoyuna bildirildi.

İşte CHP'nin Yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Tam Listesi

Yapılan resmi açıklamaya göre, CHP'nin yeni idari kadrosu ve üstlenecekleri sorumluluk alanları şu isimlerden oluştu:

Kemal Kılıçdaroğlu – Genel Başkan

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter

Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman

Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Hakan Uyanık – AR-GE ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

4 Kritik Birim Doğrudan Genel Başkana Bağlandı

Açıklanan yeni idari yapıda bazı stratejik alanlarda doğrudan genel başkanlık makamına bağlı çalışma modeli uygulanacağı teyit edildi. Bu doğrultuda; Ekonomi, Dış Politika, Hukuk ve Seçim İşleri birimlerinde sorumlu birer genel başkan yardımcısı atanmadı. Belirtilen bu dört kritik birimin doğrudan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı olarak faaliyet göstereceği ve çalışmalarını süreç içerisinde oluşturulacak özel danışma kurulları aracılığıyla yürüteceği bildirildi.