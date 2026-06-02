Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 17:36

7'nci Kattan Şüpheli Düşüş ve Tutuklama

Ankara'da 25 Mart tarihinde meydana gelen ve gizemini koruyan feci olayda yeni bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki Türkan Biçer, nişanlısı 46 yaşındaki Fatih Özşen ile birlikte ikamet ettiği apartmanın 7'nci katındaki dairenin balkonundan aşağı düşerek feci şekilde can verdi. Olayın ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye intikal eden ekipler, genç kadının cansız bedenini yerde kıyafetsiz bir halde buldu. Cenaze, otopsi işlemleri amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu morguna sevk edilirken, olay esnasında evde bulunan nişanlı Fatih Özşen jandarma ve emniyet birimlerince gözaltına alındı. Şüpheli Özşen, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bina Girişindeki Tartışma ve Zorla Asansöre Bindirme Anı

Soruşturma dosyasına giren ilk kamera kayıtlarında, talihsiz kadının hayatını kaybetmeden kısa süre önce nişanlısıyla yaşadığı kriz anları yer aldı. Kayıtlarda, taksiyle bina önüne gelen çiftin apartman girişinde şiddetli bir tartışma yaşadığı, şüpheli Fatih Özşen'in hayatını kaybeden Türkan Biçer'i iterek zorla asansöre bindirdiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Balkonda Arbede: 1,5 Dakika Boyunca Direndi

Soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikteki yeni güvenlik kamerası görüntüleri ise yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Ortaya çıkan yeni kayıtlarda, 7'nci katın balkonunda taraflar arasında sert bir arbede yaşandığı belirlendi. Görüntülerin devamında, arbedenin hemen ardından Türkan Biçer'in balkon demirlerinde yaklaşık 1,5 dakika boyunca tutunarak asılı kaldığı saptandı. Genç kadının asılı kaldığı sürenin bitiminde ise metrelerce yükseklikten beton zemine düştüğü anlar kayıtlara yansıdı.

Çarşafla Aşağı İndiği Tespit Edildi

Güvenlik kamerası incelemelerinde, Biçer'in beton zemine düşmesinin ardından şüpheli nişanlının önce dışarı çıktığı, ardından tekrar daireye dönüp yanına aldığı bir çarşafla aşağı inerek yerde çıplak halde yatan kadının üzerini örttüğü anlar da dosyada yer aldı. Genç kadının ailesinin 'kasten öldürme' suçundan ceza talep ettiği şüpheli ölüm olayıyla ilgili başlatılan çok yönlü adli soruşturma kararlılıkla sürdürülüyor.