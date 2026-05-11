Sarıyer’de ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 ölü

İnşaat İşçisi Kamyonetin Altında Can Verdi

Maden Mahallesi'nde saat 13.50 sıralarında meydana gelen kazada; Emre U. yönetimindeki 59 AJC 567 plakalı kamyonet, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç, o sırada bir dükkan inşaatında çalışan Türkmenistan uyruklu Arslan Orazmammedov'a hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında kalan talihsiz işçi, olay yerinde ağır yaralandı.

Sürücü Hem Ehliyetsiz Hem Suç Kayıtlı Çıktı

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Orazmammedov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Emre U.'nun yapılan incelemesinde; sadece ehliyetsiz olduğu değil, aynı zamanda emniyet kayıtlarında 'Açıktan hırsızlık' suçundan 2 ayrı dosyasının bulunduğu saptandı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Dehşet Anları Kamerada: Kaçacak Yeri Kalmadı

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonetin hızla gelerek yolun kenarındaki Orazmammedov'a çarptığı ve işçiyi altına aldığı anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çevredeki vatandaşların yaşadığı büyük panik de yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.