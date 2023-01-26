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Koalisyonda birbirlerini yiyorlar: İYİ Parti'den 'yeni Bakanlık' ve 'Hazine ve Maliye'yi ayırırız' çıkışı

Koalisyonda birbirlerini yiyorlar: İYİ Parti'den 'yeni Bakanlık' ve 'Hazine ve Maliye'yi ayırırız' çıkışı
26.01.2023 00:31 - Son Güncelleme: 26.01.2023 00:38

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Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte 6'lı masa birbirine düşmüş durumda. Daha seçime girmeden koalisyon pazarlıklarında kavgaya tutuşan masa üyelerinin krizi perdelemek için Bakanlık sayısını artırıp 22 ya da 23'e çıkaracağı konuşulanlar arasında. Öte yandan İYİ Parti'den kaosu gözler önüne seren bir çıkış geldi. Partinin Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Önce aday ortaya çıkacak daha sonra kadro ve Bakanlıklar" dedi. Usta yeni Bakanlıklar açmayı planladıklarını belirterek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ayrılmasını öngördüklerini dile getirdi.

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