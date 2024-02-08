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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024, 09:35 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024, 10:17

Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal'dan CHP - DEM'e istikamet!

CHP - DEM - Kandil hattında boyut kazanan at pazarlığına PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan sonra PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal da müdahil oldu. Kartal'ın PKK TV'sine konuk olduğu programda "Asıl hesaplaşma İstanbul üzerinde olacak" dendi, CHP'ye "DEM ve PKK'ya muhtaçsın" mesajı gönderildi. Kırmızı bültenle aranan elebaşı Kartal 'kent uzlaşısı' söylemine sığındı, "Bu seçimlerde de hem kürdistan hem de metropollerde kent uzlaşısı temelinde güçlü bir 3. yol politikası yürütülmelidir. En küçük birimde bile bütün güçler bir araya gelmeli" diyerek CHP - DEM'e istikamet çizdi.

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