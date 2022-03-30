Kılıçdaroğlu'nun köşe bucak kaçtığı soru! Bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masadaki ortaklarıyla imza attığı bildiri peşini bırakmıyor. Tartışma yaratan bildiriyle ilgili "büyükelçi" iddiası çok konuşulacak. Konuyu gündemine alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Kılıçdaroğlu, biraz doğruysan, dürüstsen, bu millete ait en ufak bir inancın varsa ilk 6’lı masa toplantısından sonra sen beraber oluşturduğunuz hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla." dedi. Kılıçdaroğlu ise sorulardan kaçarak sessiz kalmayı tercih etti. Kılıçdaroğlu'na çağrılarını yineleyen Bakan Soylu, "Sevgili Kılıçdaroğlu; Altılı toplantıdan sonra bir büyükelçini, bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin. Problem 1: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı. Problem 2: Kime sattı? Grup toplantısını bekledik. Cevap gelmedi." ifadelerini kullandı.