RAMAZAN İMSAKİYE
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Kılıçdaroğlu'ndan Alevi provokasyonu!

Kılıçdaroğlu'ndan Alevi provokasyonu!
19.04.2023 22:50 - Son Güncelleme: 19.04.2023 22:52

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7'li koalisyonun tescilli riyakar cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere günler kala toplumun sinir uçlarıyla oynayan kirli provokasyonlar sahneledi. Kılıçdaroğlu önce "Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor" iftirasını ortaya attı. Ancak bu çıkışın esas amacının 'Kürtler' değil HDPKK ile yapılan karanlık işbirliğini meşrulaştırma çabası olduğu anlaşıldı. CHP lideri bugün de 'Alevi' provokasyonna soyundu. Türkiye'de mezhep tartışmalarının yaşandığını, sistemin ayrıştırıcı olduğunu, "Alevi olmaz" denildiğini iddia ederek sokakları karıştırmayı hedefledi. Öte yandan 'Aleviler' ayrımcılık yapılıyor' algısını yayan Kılıçdaroğlu'nun aksine Türkiye'de son zamanlarda birliği ve kardeşliği pekiştirmek adına olumlu ve somut adımlar atıldı.

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