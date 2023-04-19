Ekrem İmamoğlu'ndan "Rejimi değiştireceğiz" itirafı!

CHP - HDPKK(Yeşil Sol) - Kandil hattındaki söylem birliğine bir yenisi daha eklendi. 2023 emelleri doğrultusunda İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakıp il il gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu seçim bir rejim değişikliği" çıkışında bulundu. Bilindiği üzere CHP'nin oy uğruna pazarlık masasına oturuğu HDPKK, "Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz" açıklamasını yapmıştı. Yeşil Sollu Hasan Cemal ise "Bu düzeni değiştirmek istiyoruz" demişti. Kandil'deki büyükbaş kalleşlerden biri olan Sabri Ok da "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulunmuştu. İmamoğlu'nun "rejim değişikliği" itirafıyla CHP - HDP(Yeşil Sol) - Kandil üçlüsünün birlikte hareket ettiği bir kez daha tescillendi.