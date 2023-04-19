RAMAZAN İMSAKİYE
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Ekrem İmamoğlu'ndan "Rejimi değiştireceğiz" itirafı!

Ekrem İmamoğlu'ndan "Rejimi değiştireceğiz" itirafı!
19.04.2023 19:16 - Son Güncelleme: 19.04.2023 19:17

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CHP - HDPKK(Yeşil Sol) - Kandil hattındaki söylem birliğine bir yenisi daha eklendi. 2023 emelleri doğrultusunda İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakıp il il gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu seçim bir rejim değişikliği" çıkışında bulundu. Bilindiği üzere CHP'nin oy uğruna pazarlık masasına oturuğu HDPKK, "Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz" açıklamasını yapmıştı. Yeşil Sollu Hasan Cemal ise "Bu düzeni değiştirmek istiyoruz" demişti. Kandil'deki büyükbaş kalleşlerden biri olan Sabri Ok da "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulunmuştu. İmamoğlu'nun "rejim değişikliği" itirafıyla CHP - HDP(Yeşil Sol) - Kandil üçlüsünün birlikte hareket ettiği bir kez daha tescillendi.

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