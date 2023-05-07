Haberler Güncel Videoları Kılıçdaroğlu 'Hayatımın en önemli projesi' diyerek 2017'de başlanan projeyi vadetti!

Kılıçdaroğlu 'Hayatımın en önemli projesi' diyerek 2017'de başlanan projeyi vadetti!

Kılıçdaroğlu 'Hayatımın en önemli projesi' diyerek 2017'de başlanan projeyi vadetti!
07.05.2023 00:30 - Son Güncelleme: 07.05.2023 00:56

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:43
Mustafa Sandal ve Can Dündar...
Güncel 00:19
7'li koalisyon mitingde...
Güncel 02:09
AK Parti'nin İstanbul'daki...
Güncel 01:01:27
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Güncel 04:06
Başkan Erdoğan'dan canlı...
Güncel 04:02
Başkan Erdoğan'dan canlı...
Güncel 56:07
Başkan Erdoğan'dan Erzurum...
Güncel 01:33
AK Parti binasına taşla...
Güncel 01:03
HDP'li Saliha Aydeniz'den...
Güncel 00:50
SON DAKİKA I Kahramanmaraş’ta...
Güncel 02:50
Erzurum'da tarihi kalabalık...
Güncel 02:50
SON DAKİKA I Kamuda 700 bin...

Bugüne kadar yaptığı projelerden çok yaptığı gaflarla Türk siyasi tarihine adını yazdıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hayatımın projesi" diyerek sosyal medyadan paylaştığı projenin zaten var olduğu ortaya çıktı.

Güncel Videoları

"HAYATIMIN PROJESİ" OLARAK TANITTI

Bu projenin 2017 yılında başlaması ve 2020 yılında ilk trenin Türkiye'den Çin'e ulaşmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam yayınladığı videoda bu projeyi "Hayatımın projesi" olarak tanıttı.

TARİHİ İPEK YOLUNU CANLANDIRACAĞIZ"

"Tarihi ipek yolunu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret ve taşıma koridoru, yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayolu ile çift hat demir yolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi ipek yolu otobanı ve demir yolu yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğunda olacak."

"DENİZ GİRİŞ KAPISI OLACAK"

"Sevgili halkım, bugün uluslararası ticaretin yaklaşık yüzde 90'ı deniz yolu ile yapılıyor. Bu proje denizlere kıyısı bulunmayan Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'ı Türkiye limanları ile buluşturacak. Türkiye, Türk dünyasının deniz giriş kapısı olacak. Bakın bu dediğim Batıyı kaygılandıracak. Bu akşam raporlarını geçeceklerdir. Ben de diyorum ki, varsın kaygılansınlar."

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Zaten varolan ve işleyen bir projeyi vadeden Kılıçdaroğlu sosyal medyada alay konusu oldu.

"GÜNAYDIN SEN TRENİ KAÇIRMIŞSIN"

Hatta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı paylaşımında "Günaydın. Sen treni kaçırmışsın. Çin seferlerimiz 2 yıldır devam ediyor." giderek Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı.

SON DAKİKA