"HAYATIMIN PROJESİ" OLARAK TANITTI

Bu projenin 2017 yılında başlaması ve 2020 yılında ilk trenin Türkiye'den Çin'e ulaşmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam yayınladığı videoda bu projeyi "Hayatımın projesi" olarak tanıttı.

TARİHİ İPEK YOLUNU CANLANDIRACAĞIZ"

"Tarihi ipek yolunu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret ve taşıma koridoru, yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayolu ile çift hat demir yolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi ipek yolu otobanı ve demir yolu yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğunda olacak."

"DENİZ GİRİŞ KAPISI OLACAK"

"Sevgili halkım, bugün uluslararası ticaretin yaklaşık yüzde 90'ı deniz yolu ile yapılıyor. Bu proje denizlere kıyısı bulunmayan Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'ı Türkiye limanları ile buluşturacak. Türkiye, Türk dünyasının deniz giriş kapısı olacak. Bakın bu dediğim Batıyı kaygılandıracak. Bu akşam raporlarını geçeceklerdir. Ben de diyorum ki, varsın kaygılansınlar."

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Zaten varolan ve işleyen bir projeyi vadeden Kılıçdaroğlu sosyal medyada alay konusu oldu.

"GÜNAYDIN SEN TRENİ KAÇIRMIŞSIN"

Hatta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı paylaşımında "Günaydın. Sen treni kaçırmışsın. Çin seferlerimiz 2 yıldır devam ediyor." giderek Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı.