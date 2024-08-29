Türkiye'ye ait Aksungur silahlı insansız hava aracı, Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında düşürüldü. Irak olayı doğrularken araştırma başlatıldığını duyurdu. Türkiye'den yapılan açıklamada terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. Son dönemde atılan adımları sıralayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. " dedi. Yaşanan olayın zamanlaması manidar bulundu. Öyle ki Türkiye ve Irak arasında terör örgütü PKK'ya karşı işbirliği için imzalar atılırken bugün de İstanbul'da önemli bir toplantı gerçekleştiriliyordu... İşte detaylar...