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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023, 10:49 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023, 11:06

Kemal Kılıçdaroğlu'na "adaylıktan çekilme" baskısının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar

CHP'de 13 yıldır koltukta oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile hareket eden "tavşan" aday Özgür Özel'e seçimi kaybetti. Öte yandan CHP'nin kurultayına ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. İlk turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy almasıyla adaylar salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim ikinci tura kalırken Kılıçdaroğlu'nun çekileceği iddia edilmiş ve Ekremci medya bu yönde baskı yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmesini engelleyen ve tekrar seçime girmesi için baskı yapıldığına dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde İmambakır Üküş'ün “Hayır hayır hayır. Böyle şey olmaz." diyerek Kılıçdaroğlu'na baskı yaptığı görüldü. İmambakır Üküş'ün daha önce Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında imzalanan gizli protokolde de Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğu biliniyor...

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