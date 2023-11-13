Soykırımcı İsrail, dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze’ye yönelik saldırılarına 38. günde de devam ediyor. Gazze’de iletişim ve interneti kesen işgalci İsrail, karanlığa gömülen Gazze’yi aralıksız bombalamayı sürdürürken siyonist İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında katliamlarını sürdürürken bölgeden skandal görüntüler geldi. İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’nde harabeye çevrilen bir okulda askerlerin kutlama yaptıkları ortaya çıktı.