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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023, 12:12 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023, 12:27

Katil İsrail Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiye saldırı düzenledi

İsrail'in vicdansızlığını gözler önüne seren görüntüler gelmeye devam ediyor. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiye saldırı düzenlendiğini, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Ayn Calut Kuleleri yakınında bir camiyi hedef aldığı duyuruldu. Açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi. Bölgedeki bir sağlık personeli ekiplerin yaralıları çevredeki evlere taşımaya çalıştığını belirtti. Ölenlerin içinde küçük bir bebeğin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu aktarıldı.

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