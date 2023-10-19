Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Ayn Calut Kuleleri yakınında bir camiyi hedef aldığı duyuruldu. Açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi. Bölgedeki bir sağlık personeli ekiplerin yaralıları çevredeki evlere taşımaya çalıştığını belirtti. Ölenlerin içinde küçük bir bebeğin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu aktarıldı.