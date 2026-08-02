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Erciş'te otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı

Erciş'te otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı

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Van'ın Erciş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Kontrolden çıkıp duvara çarptı

Kaza Adilcevaz istikametinden Erciş yönüne seyir halinde olan otomobilin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç şehir merkezine yakın bir noktada bulunan bahçe duvarına çarparak durabildi.

Hava yastıkları patladı

Çarpmanın etkisiyle araçtaki hava yastıkları patlarken sürücü ve yanında bulunan bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları kontrol amacıyla hastaneye götürdü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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