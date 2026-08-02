Erciş'te otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı
Van'ın Erciş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Kontrolden çıkıp duvara çarptı
Kaza Adilcevaz istikametinden Erciş yönüne seyir halinde olan otomobilin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç şehir merkezine yakın bir noktada bulunan bahçe duvarına çarparak durabildi.
Hava yastıkları patladı
Çarpmanın etkisiyle araçtaki hava yastıkları patlarken sürücü ve yanında bulunan bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldılar
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları kontrol amacıyla hastaneye götürdü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel