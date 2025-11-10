PODCAST CANLI YAYIN
Kaş’ta dalışçılardan Atatürk’e saygı dalışı

Kaş’ta dalışçılardan Atatürk’e saygı dalışı

Antalya’nın Kaş ilçesinde dalışseverler, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü su altında andı.

Antiphellos dalış teknesinin ev sahipliğinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliği kapsamında dalgıçlar, Kaş açıklarındaki Kanyon dalış noktasında Türk bayrağı açtı. Anma dalışını sualtı görüntüleme yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan kayıt altına alırken, etkinliğe sualtı fotoğrafçısı Taner Şahakalkan ile dalış eğitmeni Mustafa Can Özdemir de destek verdi.

Bunlar da Var

Ankara’da korkunç kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü 3 yaralı
Ankara’da korkunç kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü 3 yaralı
Güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırı anı kamerada | İşte o anlar!
Güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırı anı kamerada | İşte o anlar!
Bursa’da güzellik merkezine robot işçi mesaiye başladı
Bursa’da güzellik merkezine robot işçi mesaiye başladı
Beykoz'da balık tutanların oltasına ceset takıldı... İşte o anlar!
Beykoz'da balık tutanların oltasına ceset takıldı... İşte o anlar!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle