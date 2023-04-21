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Karadeniz gazı dünya basınında

Karadeniz gazı dünya basınında
21.04.2023 14:29 - Son Güncelleme: 21.04.2023 14:30

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Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2020 yılından itibaren yürütülen çalışmalarla bulunan 710 milyar metreküp Karadeniz doğalgazının ulusal hatta bağlanmasına sayılı günler kala 170 kilometre açıkta bulunan doğalgaz, karaya ulaştı. Başkan Erdoğan 1 yıl boyunca evlerdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın ücretsiz olacağını müjdeledi. Doğal gazın karaya ulaşması dünya basınında da geniş yankı buldu. Hindistan'dan The Eastern Herald, Türkiye'nin enerji hamlesini Karadeniz'deki kanıtlanmış doğalgaz rezervlerinin Türkiye'ye 35 yıl yetebileceğini yazdı.

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