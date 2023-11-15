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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023, 15:50 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023, 16:42

El Cezire sunucusundan soykırımcı İsrail'in ordu yetkilisinin yalanına tarihi yanıt

Son dakika haberleri... Katil İsrail ve ABD'nin 40 gündür arkasına saklandıkları yalanların başında "Hamas sivillleri kalkan olarak kullanıyor" var. Tel Aviv hükümeti on binlerce kişiyi bu yalanla öldürdü ABD ise sırtını sıvazladı. Ancak bugün artık bu skandala inanacak kimse kalmadı. El Cezire'de bir canlı yayına katılan İsrail ordu yetkilisi de aynı yalana sarılınca sunucu çileden çıktı. İsrail yetkilisinin “Hamas sivilleri kalkan olarak kullanıyor” sözlerine yanıt veren El Cezire sunucusu “"Hamas birilerini kalkan olarak kullanmak isteseydi elindeki rehineleri kullanırdı. Neden kendi halkını kullansın?" sözleriyle resmen dünyanın sesi oldu.

El Cezire sunucusundan katil İsrailin ordu yetkilisinin sığındığı Hamas sivilleri kalkan olarak kullanıyor yalanına tarihi yanıt

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