CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM Parti ile yerelde iş birliği uğruna giriştikleri bölücü ittifakı perdelemek için 15 Temmuz'a dil uzattı. Özel, FETÖ'cü hain darbe girişiminde milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkan vatan sevdalılarını "Perdelik kumaştan kot üstüne kefen çekenler" olarak tanımladı. Bu tutum "CHP Genel Başkanı değil de sanki FETÖ sözcüsü konuşuyor" yorumlarını da beraberinde getirdi. Yaşanan bu gelişmeler ışığında Takvim.com.tr Özgür Özel'in kabarık FETÖ dosyasını açtı. Özel'in eczacılık yaptığı dönemden CHP koltuğuna oturduğu güne kadar FETÖ'ye alan açan eylem ve söylemlerde bulunması dikkatlerden kaçmadı.