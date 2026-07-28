Düzce'de iki motosiklet yaya geçidinde çarpıştı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 16:33

Düzce'de iki motosikletin yaya geçidinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Feci kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde D-655 Düzce-Akçakoca karayolunun Beyciler Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca istikametine seyir halinde olan Z.A. yönetimindeki 34 GTF 379 plakalı motosiklet ile yaya geçidinden motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan E.E. idaresindeki 81 AEC 276 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın Etkisiyle 3 Kişi Yaralandı

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki motosikletin sürücüleri Z.A. ile E.E. ve motosikletlerden birinde bulunan E.G. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Öte yandan, iki motosikletin yaya geçidindeki çarpışma anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne sererken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.