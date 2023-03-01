Üniversitenin inşaat fakültesi öğretim üyeleri, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa yerleşkesindeki tüm yapıları inceledi. Değerlendirmeleri sonucunda, dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan monoblok binalar, yemekhane ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesinde olmadığını, risk taşıdığını tespit edildi.

Dün alınan kararla dahili ve cerrahi bölümlere ait toplam 800 hasta yatağı, 32 ameliyathane, yoğun bakım, kemik iliği ve diyaliz üniteleri, karaciğer ve böbrek nakil merkezi, ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi üniteleri, ileri düzey girişimsel ve tanısal görüntüleme üniteleri ile birlikte tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durduruldu.

"TIKANMIŞ VE KRİZE GİRMİŞ VAZİYETTEYİZ"

Bugün kapatılan bölümlerde tahliye ve hastaların sevki yapılmaya başlandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Şu an tıkanmış ve krize girmiş vaziyetteyiz. Bu karardan sonra şu an hasta kabul edemiyoruz. Mevcut yatan hastalarımızı da çevre hastanelere sevk ediyoruz. Yoğun bakım ünitesindeki hastalarımız için 112 ile görüşerek onların transferini sağlamaya çalışıyoruz.

Bu bölge monoblokta 2008 yılında güçlendirilmişti, tek bir bölümü kalmıştı güçlendirilmeyen orayı da güçlendirmiştik. Ama 2008'deki güçlendirme kriterleri deprem yönetmeliği ile 2023'teki yönetmelik çok farklı. Şu an bilim insanları bize riskli olduğunu söyleyince, bizim de riskli olduğu rapor edilmiş bir yerde insanımızı çalıştırmamız mümkün değil" dedi.

"ANILARIMIZ VAR"

Asistan doktor Mehmet Enes Can, "Depremden sonra 8 Şubat'ta bize gelen depremzedeler vardı. Bu hastaların sevkini başlattık. 2-3 hastamız kaldı. Diğer servislerde yatan hastalarımızın da sevkleri yapılıyor, az sayıda hastamız kaldı" diye konuştu.

Doktor Muhammet Mustafa Deniz ise "Ben buradan mezunum, 11 senedir bu hastanedeyim. Anılarımız var, böyle olsun istemezdik ama inşallah en kısa sürede yıkıldıktan sonra aynı yerleşke içerisinde çok güzel bir yapılanmamız olur" şeklinde konuştu.

KAĞITHANE DEVLET HASTANESİNE TAHLİYE KARARI

Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası, İstanbul'daki binaların güvenliği konusunda çalışmalar hızlandırıldı. Sağlık kuruluşlarına ait binalardaki incelemeler devam ederken, Kağıthane Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kağıthane Devlet Hastanesi'nin Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınarak, hizmet vereceğini duyurdu. Hastanenin iki hafta içinde taşınmasının planlandığı belirtildi. Kararın hastane çalışanlarına da tebliğ edildiği öğrenildi.

"GÜÇLENDİRME YAPILABİLİR"

Hastaneye gelen Bahattin Bakırhan, "Devlet neye karar verdiyse o iyidir ama şu an burası halk için uygun bir hastane. Depremden sonra yapılan bir hastane. Güçlendirme yapılabilir, hayırlısı neyse o olsun" dedi. Bir başka hasta ise, "Öyle bir sıkıntı varsa boşaltılması daha iyi" diye konuştu.

2000 YILI SONRASI YAPILMIŞTI

Kağıthane Devlet Hastanesi, 18 Mayıs 2005 yılında Sağlık Bakanlığı ve İBB arasında imzalanan protokol kapsamında inşa edildi. Aynı yılın kasım ayında hastane poliklinik hizmetine başlamıştı.

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