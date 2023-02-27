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    • Güncel
    • 27.02.2023 15:14
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    • 27.02.2023 15:36
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    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin büyük bir kısmı kapatıldı: 23 derece algı ve provokasyon peşinde!

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yaraları sarılırken, İstanbul'da hasarlı hastaneler üzerinden yapılan çalışma sonucunda riskli olduğu gerekçesiyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi binalarında eğitim ve sağlık hizmetleri durduruldu. Üniversitenin Fatih'te bulunan binalarındaki ciddi sıkıntılar yüzünden alınan tedbirler, tek amaçları yalan üretmek olan provokasyon merkezlerini harekete geçirdi. Kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı yürüttükleri kirli algı operasyonunu bu kez de Cerrahpaşa'daki hasarlı binalara karşı alınan tedbirler için başlattılar. Yine provokatörlerin başını günlerdir deşifre ettiğimiz "23 derece" isimli sosyal medya hesabının sahibi Gökhen Özbek çekti. Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, "Yapılan değerlendirme neticesinde, tüm dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan Monoblok binalar kompleksi ile Uğur Derman binası, yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip bulunmadığı ve bu binaların risk taşıdığı tespit edilmiştir." diyerek tedbirleri duyursa da, yüksek dereceli provokatörler bakın nasıl çirkinleştiler...

    AJANSLAR
    Cerrahpaşa Tıp’ın büyük bir kısmı kapatıldı!

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın çifte depremlerinde yaralar hızla sarılırken İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Fatih'te bulunan binalarında sağlık ve eğitim hizmeti binalardaki deprem risk durumu sebebiyle durduruldu.

    DEPREME ÖNLEM OLARAK TAŞINMAK İSTENDİ, MUHALEFET ENGEL OLDU

    Muhalefetin enkaz üzerinden kirli operasyonlarına devam ederken İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa TIP fakültesi de Çapa binaları daha öncede depreme önlem olarak taşınmak istenmişti. Fakat muhalefet siyasilerle ve medyasıyla buna engel olmaya çalıştı.

    23 DERECE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPTIĞI PAYLAŞIMINA VATANDAŞLARDAN TEPKİ

    CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz tarafından yönetilen '23 derece' isimli yayın organının yeni bir algı operasyonuna girişti. Bu çalışamnın da Kahramanmaraş depremininn ardından başladığını öner sürdüler. Bu çirkin operasyon teitter kullanıcları tarafından tepki ile karşılandı.

    "23 DERECE" ALGI VE PROVOKASYON PEŞİNDE!

    '23 derece' isimli operasyon merkezi deprem üzerinden yine algı ve provokasyon peşinde.

    KİM BUNLAR?
    Peki 23 derece isimli algı merkezinin arkasındaki Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz kim...

    İki ismin CHP ile olan yakın teması ve sosyal medya üzerinden giriştikleri devlet karşıtı operasyonlar da dikkat çekiyor.

        HASARLI BİNALAR KAPATILDI, AMELİYATLAR DURDURULDU

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof.Dr.Nuri Aydın mevcut binaların durumu, olası deprem riski kapsamında devam edilen ve planlanan çalışmalar hakkında açıklamada bulunarak fakülteye ait bazı binaların kapatıldığını, eğitim ve sağlık hizmetinin durdurulduğunu açıkladı.

        "TÜM YAPILAR DEĞERLENDİRİLMİŞTİR"

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Dahili Tıp Bilimleri Amfileri binasında konuşan Rektör Nuri Aydın, "Yaşanan son depremlerden sonra, betonarme bina stokumuzun değerlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz hafta başında Rektörlüğümüzce, Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirilerek Cerrahpaşa Yerleşkesindeki tüm yapılar değerlendirilmiştir. " ifadelerine yer verildi.

        "BİNALARIN RİSK TAŞIDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

        Rektör Nuri Aydın, "Yapılan değerlendirme neticesinde, tüm dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan Monoblok binalar kompleksi ile Uğur Derman binası, yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip bulunmadığı ve bu binaların risk taşıdığı tespit edilmiştir." diye konuştu.

            Rektör Aydın devamında "Bu nedenle, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alan hizmete devam edemeyecektir. Bu kapsamda, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Acil ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birimi haricindeki sayacağım şu birimler devre dışı kalacaktır." dedi.

            Rektör Aydın, "Dahili ve Cerrahi Bölümlere ait toplam 800 hasta yatağı, 32 ameliyathane, yoğun bakım, kemik iliği ve diyaliz üniteleri, karaciğer ve böbrek nakil merkezi, ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi üniteleri, ileri düzey girişimsel ve tanısal görüntüleme üniteleri ile birlikte tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durdurulmuştur." şeklinde konuştu.

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            Haberler Güncel Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin büyük bir kısmı kapatıldı: 23 derece algı ve provokasyon peşinde!
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