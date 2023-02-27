Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin büyük bir kısmı kapatıldı: 23 derece algı ve provokasyon peşinde!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın çifte depremlerinde yaralar hızla sarılırken İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Fatih'te bulunan binalarında sağlık ve eğitim hizmeti binalardaki deprem risk durumu sebebiyle durduruldu.
DEPREME ÖNLEM OLARAK TAŞINMAK İSTENDİ, MUHALEFET ENGEL OLDU
Muhalefetin enkaz üzerinden kirli operasyonlarına devam ederken İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa TIP fakültesi de Çapa binaları daha öncede depreme önlem olarak taşınmak istenmişti. Fakat muhalefet siyasilerle ve medyasıyla buna engel olmaya çalıştı.
23 DERECE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPTIĞI PAYLAŞIMINA VATANDAŞLARDAN TEPKİ
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz tarafından yönetilen '23 derece' isimli yayın organının yeni bir algı operasyonuna girişti. Bu çalışamnın da Kahramanmaraş depremininn ardından başladığını öner sürdüler. Bu çirkin operasyon teitter kullanıcları tarafından tepki ile karşılandı.
"23 DERECE" ALGI VE PROVOKASYON PEŞİNDE!
'23 derece' isimli operasyon merkezi deprem üzerinden yine algı ve provokasyon peşinde.
KİM BUNLAR?
Peki 23 derece isimli algı merkezinin arkasındaki Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz kim...
İki ismin CHP ile olan yakın teması ve sosyal medya üzerinden giriştikleri devlet karşıtı operasyonlar da dikkat çekiyor.