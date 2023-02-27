Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin büyük bir kısmı kapatıldı: 23 derece algı ve provokasyon peşinde!

Rektör Aydın devamında "Bu nedenle, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alan hizmete devam edemeyecektir. Bu kapsamda, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Acil ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birimi haricindeki sayacağım şu birimler devre dışı kalacaktır." dedi.