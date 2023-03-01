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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK PARTİ Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK PARTİ Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu
01.03.2023 13:41 - Son Güncelleme: 01.03.2023 13:42

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Deprem yaklaşık 500 kilometrelik bir alanda 14 milyonluk insanımızı etkiledi. Depremden bir kaç saat sonra bakanlarımız bölgeye ulaşarak koordine etmeye başladı" dedi. Öte yandan muhalefetin kirli siyasetine "Sirk cambazları" diyerek tepki gösteren Erdoğan, "Birilerinin insanlarımızla birlikte devletin de enkaz altında kalmasını ellerini ovuşturarak beklediğini biliyoruz. Bu sirk cambazları, bu felaket tellalları bölgeye bugüne kadar ne kadar gittiler?" diye sordu. Seçim tarihi için de mesaj veren Erdoğan "Bu millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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