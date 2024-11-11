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İzmir'de elektrik sobası 5 çocuğun hayatını kaybetmesine sebep oldu
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İzmir'de elektrik sobası 5 çocuğun hayatını kaybetmesine sebep oldu

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 22:31 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 22:31

İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, 5 çocuk hayatını kaybetti.

İzmir'de bir elektrik sobasının devrilmesi sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti. Olay bu akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yaşamını sürdüren ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen beş çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocukları evde bıraktığı sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba, bilinmeyen bir nedenle devrilerek yangına sebep oldu.

5 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla dolarken yangının fark edilmesi üzerine evin yakınında bulunan mahalle sakinleri ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken içeride mahsur kalan çocuklar Nefes, Peri, Akçan, Masal ve Aras Bulut Akcan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. 5 çocuğun da dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği değerlendirildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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