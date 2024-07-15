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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024, 19:26 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2024, 19:26

İzmir Valisi Elban: “Can haviyle araziye kaçan 3 vatandaşımız hayatını kaybetti”

İzmir’in Çeşme ilçesi Delikli Koy mevkiinde çıkan ve 1’i kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangını kontrol altında. Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, “Bahçelerinde çalışma yapan vatandaşlarımızın yaptığı çalışma sırasında otluk alana bir ateş düşüyor ve bölgedeki makilik alan hızlıca tutuşmaya başlıyor. Evlerinden kaçan 8 vatandaşımızdan 5'ini tahliye edebildik. Ancak daha önceden can haviyle kurtulmak için araziye kaçan 3 vatandaşımıza ekiplerimizin aramasına rağmen ulaşılamadı ve maalesef cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı” dedi.

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